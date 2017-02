MARIAGERFJORD: Mariagerfjord Kommune ligger helt i top med at få unge på uddannelseshjælp til at påbegynde en uddannelse, viser de nyeste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Af tallene fremgår det, at der i perioden januar til september 2016 er kommet 154 unge i uddannelse og 35 unge i beskæftigelse, hvilket svarer til 44 pct. af den samlede gruppe af unge på uddannelseshjælp.

Beskæftigelsesplanens målsætning om at få flere unge i uddannelse har således fået en succesfuld start i Mariagerfjord Kommune, fremhæver konstitueret leder i UU, Lars Munkholt Sørensen, i en pressemeddelelse.

- Vi er glade og stolte af de resultater vi har nået, men vi har også kun kunnet høste de resultater gennem nytænkning og et solidt samarbejde mellem Jobcenteret, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og de lokale uddannelsesinstitutioner i Mariagerfjord Kommune, fremhæver han.

Nytænkningen i Mariagerfjord Kommune består i, at vejledere fra UU er til stede i Jobcentrets åbningstid, hvor de sammen med ungeteamet har kunnet deltage på møder med de unge og her etablere en mere helhedsorienteret handleplan.

- Det skaber stor værdi for de unge, at vejleder og ungeteamet i Jobcentret har indgået et tættere samarbejde, da vejlederne bringer en nyttig baggrundsviden fra folkeskolen med ind i samtalen kombineret med ungeteamets rådgivning om rette indsats og muligheder for den unge for at komme bedst muligt videre i livet, fortæller Lars Munkholt Sørensen.

Som et yderligere led i den helhedsorienterede indsats, har Mariagerfjord Kommune prioriteret en meget tidlig mentorstøtte for unge på uddannelseshjælp, hvilket også har været en afgørende faktor for de gode resultater i kommunen. Mentorstøtten træder i kraft så snart den unge ansøger om uddannelseshjælp og får et uddannelsespålæg fra kommunen.

- Under vores første samtaler som mentorer, gør vi meget ud af at lære den unge og vedkommendes udfordringer at kende. Nogle lider af angst, andre har svært ved at stå op om morgen, og andre igen har svært ved at indgå i sociale sammenhænge. Udfordringerne er mange men ens for dem alle er, at de har brug for støtte for at kunne fastholdes og gennemføre en uddannelse, fortæller mentor Marianne Eiby fra Jobcenter Mariagerfjord.

Mentorerne følger de unge helt fra start og op til tre måneder inde i et uddannelsesforløb alt efter behov, hvilket er en stor del af successen i Mariagerfjord Kommune.

- Vi er meget tilfredse med at være kommet så godt fra start med beskæftigelsesplanens målsætning om at få flere unge i uddannelse. Dog er vi selvfølgelig også meget realistiske omkring, at vi slet ikke er i mål endnu. Vi ønsker fortsat at etablere mange flere uddannelsesforløb og beskæftigelses-muligheder for vores unge borgere i kommunen, afslutter Lars Munkholt Sørensen.