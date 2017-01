ARDEN: Traditionelle salmer og bibelpassager var for en stund skiftet ud med rockmusik og en rapudgave af trosbekendelsen, da 50 kommende konfirmander havde gospelworkshop i Arden Kirke.

Her brugte de formiddagen på at træne korstemmerne og lære i alt ni sange, som de om eftermiddagen gav koncert med for venner og familie.

For sognepræst Lene Bruun-Kristensen handler det om at støve kirken lidt af i forhold til de unge.

- Vi vil gerne vise, at kirken er mere end salmesang og gudstjeneste, siger hun.

Det er sjette år i træk, at kommende konfirmander i Arden og Rostrup sogn får mulighed for at give sig i kast med gospelgenren, og det er de glade for.

- Det har virkelig været hyggeligt og en del sjovere, end det normalt er at gå til præst, siger 13-årige Victor Højer Mikkelsen, der skal konfirmeres til april.

Han suppleres af 13-årige Karl Dittmer Nordlyng.

- Det er fedt, at det ikke altid skal være sådan noget orgelmusik. Det er rart, at kirken også kan være noget andet end det, siger han.