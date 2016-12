TYSKLAND: Syv unge mænd bliver tirsdag afhørt af politiet i Berlin, da en eller flere af dem er mistænkt for at have sat ild til en hjemløs på en undergrundsstation i den tyske hovedstad i julen.

Seks af de unge meldte sig selv til politiet mandag aften, mens en blev pågrebet af politibetjente, efter at han angiveligt blev identificeret via overvågningsfotos fra undergrundsstationen.

Politiet havde offentliggjort overvågningsfotos og en overvågningsvideo af dem, der meldte sig selv.

De syv unge, der er mellem 15 og 21 år, efterforskes for drabsforsøg, siger talsmænd for politiet.

Offeret var en 37 årig hjemløs mand, som lå og sov på undergrundsstationen Schönleinstrasse, da der blev sat ild til hans tøj natten til juledag.

Tilfældigt forbipasserende og en togfører kom til og fik slukket branden, og manden slap næsten uskadt.

For få dage siden vakte en anden overvågningsvideo fra en undergrundsstation opsigt i hele Tyskland.

Den viste en mand, som uden grund og fuldstændigt uventet går hen til en trappe og sparker eller træder en dame i ryggen, så hun styrter ned ad trappen. Offeret brækkede en arm.

Manden bag angrebet er anholdt.

Det tyske politi er blevet stærkt kritiseret, fordi det først efter flere uger efterlyste voldsmanden med videobilleder.

