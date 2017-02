THISTED: Det var med blandede følelser, det første arrangement i det nyopstartede DemokraTour løb af stablen i Teutonersalen på Thisted Gymnasium.

Her var en blandet skare af unge fra ungdomsuddannelserne i Thisted samlet til en debat om, hvordan demokrati kan fylde mere for de unge.

- Jeg synes egentlig, at det er vigtigt at følge med, siger Annemette Thomsen, som til daglig har sin gang på gymnasiet.

Ligesom mange af de andre unge i salen oplever hun, at politik kan være rigtig langt væk fra hverdagens problemstillinger, men til dagens arrangement har det især gjort indtryk på den 19-årige gymnasieelev, at politikerne på scenen har givet udtryk for at også hendes mening er vigtig, selvom hun er ung.

- Selvom man ikke lige føler det, så bekymrer de sig om os, siger hun.

Fej det uinteressante af banen

Fra scenen er Christoffer Buster Richard(K) klar med et udfordrende forslag til, hvordan de unge kan gøre de aktuelle debatter mere vedkommende:

- Der er ingen, der begynder at snakke om det, I synes er interessant, før I selv råber højt. Vil du gerne have bedre busforbindelser? Så tag med til et af de åbne regionsrådsmøder og fortæl dem det. Der behøver i endda nærmest bare hviske, siger han.

Han opfordrer de unge til at feje de uinteressante ting af banen ved selv at bringe noget på bane, som er mere interessant.

- Men det sker kun, hvis I bruger jeres stemme i dagligdagen, siger han.

Arrangementet er en del af ungdomsuddannelsernes samfundsfagsforløb, og selvom nogle af de unge valgte at smutte i pausen, så er styregruppen optimistisk omkring projektets fremtid, og håber på at kunne engagere de unge i den offentlige debat i en sådan grad, at de unge også vil deltage, når det er frivilligt.