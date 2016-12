Det er ifølge sommerhusudlejer Dion Jensen status for Lildstrand, hvor stormen Urd har taget omkring 20 meter af kysten.

LILDSTRAND: Ét sommerhus er på vej i havet, og det næste hus - der bliver brugt som helårsbeboelse - står for tur, når den næste storm rammer.

