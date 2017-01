HJØRRING: Det kommer til at koste Hjørring Kommune op mod 10 millioner kroner at udbedre de akutte skader efter stormen Urd.

Politikere og topembedsmænd besigtigede torsdag formiddag de ramte kyststrækninger.

Med på turen var borgmester Arne Boelt (S), formanden for teknik- og miljøudvalget Ole Ørnbøl (S) samt teknisk direktør Andreas Duus og kommunaldirektør Tommy Christiansen.

Urd gik hårdt ud over nedkørsler til Løkken strand ved det gamle redningshus, som nu er kystfiskerimuseum. Nedkørslen til Nørlev strand er forsvundet, da Urd gravede et stort hul i kysten både syd og nord for nedkørslen.

Problemerne kan løses ved at forlænge den eksisterende kystsikring med granitsten både syd og nord for nedkørslen i Nørlev, kombineret med sandfodring. I Løkken foreslås ny kystsikring fra redningshuset til kystsikringen ved Kongestien. Igen kombineret med sandfodring.

Begge nedkørsler skal reetableres i en dialog med Kystdirektoratet.

Kun gående trafik til stranden

Også i Lønstrup er der behov for en indsats, omend i mindre skala.

Ved nedkørslen til stranden i Nørre Lyngby tegner der sig et andet billede. Her er selve nedkørslen så fremskudt, at den giver erosion på sin nordre side, som truer fastboendes huse tæt på klintkanten.

- Her bliver vi formentlig nødt til at fjerne nedkørslen for at undgå, at husene falder i havet, siger borgmester Arne Boelt.

Kun gående trafik vil i givet fald få adgang til stranden i Nørre Lyngby.

Jørgen Jørgensen, hvis hus ligger i anden række ud til kanten, har henvendt sig til borgmesteren.

- Jeg vil klappe i hænderne, hvis nedkørslen kommer væk, siger han, da politikere og embedsmænd besøger ham.

- Vi er nødt til at forelægge det for byrådet. Der skal nye penge til for at løse de akutte problemer, siger Arne Boelt.

Han håber på en national løsning, da kommunen ikke på den lange bane har råd til at kystsikre alene.

Enhedslisten forslag om en forsikringsløsning tiltaler ham. Han vil kontakte sine partifæller i Socialdemokratiet på Christiansborg for at sætte skub i sagen.