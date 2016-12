Stormvarsel får færgeselskaber til at aflyse

Således er der forsvundet en anseelig mængde kyst ved Solnedgangspladsen i Gammel Skagen, ligesom sommerhuset Fellen, som har været genstand for stor debat, også mistede et hjørne til havet.

SKAGEN: Stormen Urd, der rasede over Vendsyssel natten til tirsdag, lod heller ikke Skagen gå ram forbi.

Solnedgangspladsen var et af de steder som mærkede Urds rasen

Solnedgangspladsen var et af de steder som mærkede Urds rasen.Foto: Charlotte Christiansen

