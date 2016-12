HELE LANDET: Allerede inden den varslede storm Urd for alvor har taget fat, spiller den med musklerne rundtom i landet.

Læs også: Færre tog efter klokken 18

Stort set alle politikredse melder sidst på eftermiddagen om væltede træer, og stilladser, der truer med at vælte. I Viborg og i Bagsværd ved København er stilladser allerede væltet. Ingen er dog kommet til skade.

Også julepynt og flagstænger er blevet ofre for stormen, inden den rigtigt er gået i gang.

Først i løbet af aftenen ventes Urd at nå sit højeste med middelvind af stormstyrke og vindstød af orkanstyrke.

På den nordsjællandske kyst og ikke mindst omkring Roskilde Fjord er det dog ikke vinden, man frygter mest, men vandet.

Her frygter man oversvømmelser efter et varsel om, at vandet ud på natten og morgenstunden vil stige til 180 centimeter over daglig vande.

I forbindelse med stormen har flere færgeruter ændret sejlplanerne eller helt aflyst afgange, og vindfølsomme køretøjer frarådes allerede først på aftenen at køre ud på Vejlefjordbroen og på Svendborgsundbroen.

Skal man krydse Storebælt anbefaler Sund og Bælt, at man gør det inden klokken 21.

/ritzau/