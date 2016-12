LØGSTØR: Løgstør har ofte har stået for skud, når Limfjorden viser tænder i forbindelse med en storm. Men da Urd hærgede Nordjylland natten til tirsdag og sendte vandstanden i fjorden op over 1,60 meter over normalen, gav det ikke de store gener i Limfjordsbyen, der for nogle år siden fik etableret ny højvandssikring.

Dengang blev kajkanten hævet og der blev installeret store pumper. Det har stort set holdt fjordvandet stangen siden, når storme har hærget - således også natten til i går.

- Der kom godt nok vand op i gaderne, men det gav ikke de store problemer, siger Jes Casper Mortensen, der var vagthavende indsatsleder for Nordjyllands Beredskab, mens der blev ryddet op i Løgstør tirsdag formiddag.

- Det største problem var, at vandet steg meget hurtigt - over 30 centimeter mere end DMI havde forudset. Det fik bølgerne til at skylle ind over kajkanten. Det betød, at pumperne ikke kunne følge med - også fordi der samtidig satte sig plastikaffald fast i flere pumper, hvilket gjorde, at sugeevnen blev reduceret, siger han.

Det meste af formiddagen var der sat ekstra pumper fra Beredskabsstyrelsen op i havnekvarteret for at få al vandet pumpet tilbage i Limfjorden.

I Lendrup lige syd for Løgstør, som huser et sommerhusområde med knap 200 sommerhuse, der ofte har haft store problemer med oversvømmelser, slap man fri. Her er der netop blevet etableret et nyt dige. Og ikke et eneste af sommerhusene fik så meget som en dråbe vand ind.

I Vesthimmerland var der under stormen melding om ild i en elmast ved Farsø, som førte til strømsvigt i området omkring Trend og Strandby.