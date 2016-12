HUND: I juletiden skal hundeejerne være opmærksomme på både godter, poter og pynt for at passe godt på menneskets bedste ven. Forsikringsselskabet Topdanmark anbefaler hundeejere at holde chokoladen og fugleskrogene væk fra hunden.

Når hunden skal luftes i vintermånederne, er det vigtigt at være opmærksom på dens poter, der kan blive skadede af salt, som bliver strøet på de fleste veje og fortove i frostvejr. Poterne tørrer ud, og er der en rift i poten, kan det svie og gøre ondt på hunden.

- Hundens poter har ikke godt af det salt, der ligger ude på vejene. Så vær opmærksom på det. Skyl poterne. Man kan faktisk også tage noget potevoks og smøre poterne godt omkring de sarte trædepuder, så der ikke kommer rifter, som svier meget, når der kommer salt i, fortæller dyrlæge Katie Svane fra AniCura Vangede Dyreklinik.

Pas på julegodterne

Når familien hygger sig med julekonfekt og chokolade, skal lækkerierne holdes uden for hundens rækkevidde. Juleslik til mennesker kan være livsfarligt for en hund.

- Det er rigtig vigtigt at holde chokolade væk fra hunde. De kan ikke tåle det. Det er også begrænset, hvad de kan tåle af rosiner og druer. En lille hund på størrelse med en cavalier kan faktisk omkomme, hvis den spiser for meget chokolade. Især mørk chokolade skal man passe på med, lyder anbefalingen fra Katie Svane.

Også andefedt og fugleskrog skal holdes langt væk fra hunden, hvis man vil undgå, at den skal en tur til dyrlægen.

- Man skal også passe godt på med madrester. Knoglerne fra fugleskrog kan sætte sig fast i mave-tarmkanalerne og forvolde voldsom skade. Og så er det vigtigt, at hunde ikke får adgang til andefedt, da de også kan få det rigtig skidt af at spise for meget af det, understreger Katie Svane.

Kedelig oplevelse

Lars Hansen, der er salgscenterchef i Topdanmark i Aalborg og omegn, opfordrer til at rette sig efter dyrlæge Katie Svanes råd.

- Vi modtager skadesanmeldelser fra hundeejere, hvis hunde er kommet til skade ved at spise knogler fra eksempelvis fugleskrog og derfor må til dyrlægen. Det er en kedelig oplevelse, som både hund og ejer helst vil være foruden, siger Lars Hansen.