AARS: Et værksted i forbindelse med at hus i Tolstrup ved Aars blev mandag morgen raseret af en brand. Alarmen indløb klokken 05.21, og da beredskabet nåede ud til adressen, var man bekymret for, om der var nogen hjemme i huset.

- Det var et rigtig dumt tidspunkt, der holdt et par biler foran huset, men vi fik heldigvis kontakt til dem, der boede der, og fik at vide, at der ikke var nogen hjemme, så der var en god melding af få, siger vagthavende indsatsleder ved beredskabet i Vesthimmerland Kommune.

Det lykkedes at få slukket flammerne, inden bygningen også gik til i ilden, men inventaret i værkstedet blev ødelagt af branden, og huset blev røgskadet, men ingen mennesker kom altså noget til.