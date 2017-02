BRØNDERSLEV: Ældrerådet har indstillet til byrådet, at man ønsker, at det kommende valg til ældrerådet skal foregå per brevstemmer. De lokale ældreråd kan selv bestemme, om valget skal foregå per brev eller ved fremmøde, men her holder man altså fast i brevstemmerne, som man også har gjort hidtil.

Byrådet godkendte indstillingen. Man skal være 60 år for at stemme til ældrerådet, og der er ca. 10.000 vælgere til ældrerådet i Brønderslev Kommune.

Ældrerådsvalget skal afholdes samme måned som byrådsvalget, og det er til november.