BRØNDERSLEV: Medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen er foreløbig meget fåmælt om det forløb, der onsdag aften førte til, at medarbejderne udtrykte mistillid og med en enig bestyrelse i ryggen bad skolebestyrelsesformand Brian Lentz om at forlade formandsposten.

Hverken medarbejderrepræsentanter eller lærernes tillidsmand på skolen har haft lyst til at uddybe i Nordjyske, hvorfor formanden måtte gå i utide.

Nu viser det sig, at heller ikke lærerkredsen, som organiserer lærerne på de fire skoler, vidste noget som helst om medarbejdernes mistillid til skolebestyrelsens formand.

Læst i avisen

- Jeg ved intet om det. Kun det jeg har læst i NORDJYSKE Stiftstidende her til morgen, siger formand for Midtvendsyssel Lærerkreds Kirsten Tranekær.

Hun bekræfter, at hun ikke på forhånd var blevet orienteret af medarbejderne eller lærerkredsens tillidsmand på skolen om, at medarbejderne ville trække stolen væk under formanden.

- Men det er min opfattelse, at mistilliden ikke har bund i Brian Lentz’ arbejde for bestyrelsen eller på grund af problemer mellem ham og medarbejderne. Jeg tror udelukkende mistilliden kan være opstået, fordi han har startet facebookgruppen om en privatskole, og at der nu på tirsdag er indkaldt til et borgermøde om planerne, siger Kirsten Tranekær.

Hun er ikke meget for at sige sin egen mening om, om Brian Lentz dermed har gjort noget mistillidsvækkende.

- Det har jeg ikke nogen holdning til. Men han gjorde det som en protest mod de evindelige besparelser på skoleområdet. Efter min mening ville det nok være bedre at være i skolebestyrelsen og kæmpe mod besparelserne. Men jeg synes ikke, der er noget forkert i det han har gjort. Det er jo op til ham selv, hvordan han gør tingene, siger Kirsten Tranekær.

Hun har ikke på eget initiativ tænkt sig at gøre mere ved sagen.