Is og sne har sænket hastigheden

Var ved at køre ind i politibil

Var ved at køre ind i politibil

Kommunal chef skylder kvajekage for jobopslag

PANDRUP: En 64-årig mand fra Saltum reddede sig torsdag kort før middag en bøde og et klip i kørekortet. Ifølge den daglige leder af beredskabet ved Lokalpolitiet i Hjørring, Torben Larsen, begik manden en vigepligtsforseelse i rundkørslen Omfartsvejen/Søndergade mellem Pandrup og Saltum.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies