Forsvarende nordiske mestre, tidligere verdensmestre, professionelle trænere og avlere vil være at finde på ryggen af fjedrende heste, og vil endnu engang være garanti for store smittende oplevelser.

Lige knap halvtreds ryttere fra henholdsvis Norge, Danmark, Sverige og Tyskland er tilmeldt eventen, der endnu engang formår at sætte Frederikshavn på landkortet i kraft af en event så udsædvanlig, at det trækker overskrifter og mediedækning langt udover Danmarks landegrænser.

FREDERIKSHAVN: Det er 8. gang at islandske heste kan opleves dansende på isen i Skaga Omega Istølt Arena, og det er et felt med heste i verdensklasse, der tjekker ind i postnummer 9900 den 28. januar.

