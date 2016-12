BRØNDERSLEV: Varmeledninger i Asgård i Brønderslev er tæret op, og skal udskiftes.

Det fortæller formand for Brønderslev Forsyning, Lasse Riisgaard (V).

Brønderslev Varme har ellers prioriteret anlægsprojekter i fjernvarmenettet, men det har nu vist sig, at der er alvorlige og akutte problemer i ledningsnettet i Asgård-kvarteret.

- Ved den årlige termofotografering af ledningsnettet på fjernvarme blev der konstateret et større brud på hovedledningen i Asgård.

- Efter at forsyningen har lavet tre opgravninger over en strækning på 170 meter, afslører der sig et totalt nedslidt fjernvarmeanlæg i området.

- Bruddet har stået på over en længere ukendt periode, hvorfor mindst 200 meter rør er tæret og isoleringen ødelagt.

Området har det seneste år været ramt af et eller to brud om året.

Der er i Asgård 83 varmeforbrugere.