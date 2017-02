FREDERIKSHAVN: Vendsyssel Elite Badminton blev tirsdag aften klar til semifinalen i Badmintonligaen, da holdet spillede 3-3 i holdkampen på hjemmebane mod Odense.

Det var nok, da holdet havde vundet den første kamp i Odense med 4-2.

VEB havde fået en gylden start på kampen med sejre i både damesinglen og herredoublen, men den sidste sejr lod vente på sig, inden estiske Raul Must slog til i aftenens allersidste match. Blandt andet tabte førstesinglen Victor Svendsen i to sæt, mens en yderst spændende mixeddouble faldt ud til gæsternes fordel efter tre sæt.

- Det viser jo også bare, hvor vigtigt det var, at vi fik den ekstra sejr i Odense for en uge siden. For egentlig var der ikke de store overraskelser. Og jeg var ikke nervøs inden den sidste kamp. Al respekt for Frederik, så har Raul bare et ekstra niveau eller to, siger træner Morten Olsen.

Vendsyssel Elite Badminton kender endnu ikke modstanderen i semifinalen, da den sidste kvartfinale er skubbet frem til 22. februar.

Meget kunne dog tyde på, at det bliver Team Skælskør-Slagelse, der fik kæmpet sig forbi Greve i kvartfinalen.

Under alle omstændigheder ligger det fast, at Vendsyssel skal spille semifinalerne 21. og 23 marts.

- Vi ved, at det bliver svært uanset, hvem vi kommer op imod. Men selvfølgelig skal vi da have håbet og troen på en finaleplads nu, siger træner Morten Olsen.