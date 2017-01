SKAGEN: Vendsyssel Elite Badmintons (VEB) chancer i det kommende slutspil i Badmintonligaen er på spil, når vendelboerne i aften runder grundspillet af med en hjemmekamp mod Skælskør-Slagelse.

Vinder Vendsyssel opgøret, betyder det således, at holdet som minimum bliver tredjevælger i kvartfinalerne, mens et nederlag betyder, at holdet bliver nummer fire og dermed ikke har mulighed for at få indflydelse på, hvem der bliver kvartfinalemodstander.

- Det er jo gået hen og blevet en rigtig vigtig kamp for os, fordi vi tabte i Værløse i sidste uge. Vi vil rigtig gerne have den tredjeplads, lyder det fra VEB-træner Morten Olsen.

Han forventer dog en meget tæt dyst i Skagen.

- Det bliver en helt tæt kamp, hvor vi skal se, om vi ikke kan hente en sejr i enten 2. herresingle eller damedoublen, så vi kan tvinge kampen ud i et golden set, lyder det fra træneren.

Han forventer, at VEB henter en sikker sejr i mixeddouble, ligesom Beiwen Zhang er favorit i damesingle mod Line Kjærsfeldt.

Til gengæld er gæsterne storfavoritter i herredouble, mens Victor Svendsen også er undertippet i 1. herresingle over for Hans-Kristian Vittinghus.