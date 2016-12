40-årig mand sigtes for at sætte ild til sit hus

Stormvarsel får færgeselskaber til at aflyse

Stor interesse for Final4 i Aalborg

Kommunen skal nu i gang med at vurdere, hvordan skaderne på vejen skal udbedres.

- Det ser ud til at kystsikringen ved platformen har virket, men vi ved selvfølgelig ikke, hvad der sker fremover, siger Inge Nørgaard.

Bestyrelsesformand Inge Nørgaard fra Løkken Museum, som Kystfiskerimuseet er en del af, glæder sig over, at selve redningshuset gik fri af skader.

Havet har gravet bagom spunsvæggen under stormen.

Man fik lov til at sætte en såkaldt spunsvæg op af metal, som beskytter platformen på redningshuset vestlige side ud mod havet.

Kommunen har faktisk genetableret vejen som røg under stormen Bodil.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies