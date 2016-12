HJØRRING: Vendsyssel FF’s 1. divisionshold i fodbold skal have forstærket offensiven, og det arbejder sportschef Jacob Krïger intenst på i øjeblikket.

- Vi er rigtig tæt på at lande en angriber, som vil passe perfekt til den måde, vi spiller på, siger han.

Vendsyssel FF har netop sagt farvel til Washington Brandão og Nicolas Bøgild, så der er behov for nyt angrebsblod.

- Vi har nok en af de stærkeste duoer i 1. division (Thomas Dalgaard og Tiago Leonco, red.), men vi skal have yderligere en etableret angriber, der kan presse og supplere dem, siger Jacob Krüger.

Udover en ny angriber regner Jacob Krüger også med at hente en alsidig midtbanespiller ind. Men her er planen at afvente, hvad der sker på markedet i løbet af januar.

Vendsyssel starter træningen frem mod foråret allerede 4. januar. Holdet overvintrer på andenpladsen i 1. division - á point med duksene fra Hobro IK.