VRÅ: Vendsyssel FF fik store klø, da de torsdag aften tabte med hele 4-1 til Thisted FC i en testkamp på Idrætscenter Vendsyssel.

Men træner Joakim Mattsson går ikke i panik af den årsag - ugen forinden spillede holdet flot og fik 2-2 i testkampen mod Superligaens nummer tre, FC Midtjylland.

- Det var en god testkamp, men jeg er selvfølgelig ikke glad for resultatet. Vi laver en række fejl, hvor vi kommer til at spille for meget centralt, og der er de meget skarpe og hurtige til at straffe os. Offensivt synes jeg ikke helt, at vi får skabt åbne muligheder nok, siger Vendsyssel-træner Joakim Matsson.

- Vi glæder os over, at der stadig er en hel måned til det bliver alvor i DBU Pokalen 28. februar, siger han.

Han kunne i kampen se endnu en prøvespiller an. Shadrach Kwesi Egan ankom til Hjørring torsdag formiddag, og han havde derfor ikke trænet med sine nye holdkammerater, inden han spillede første 45 minutter.

- Vi fik set det, vi havde ventet fra ham. At han er hurtig og skarp på fødderne og kan sætte en mand af. Man kan godt se, at det er noget tid siden, at han har spillet fodbold, men nu vil vi se ham an i nogle dage og se, hvordan han reagerer på en halvleg, siger den svenske træner.

Shadrad Kwesi Egan er ghaneser og er på kontrakt i Twente i den hollandske Æresdivision. Der har han spillet hele 41 kampe.