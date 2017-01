HJØRRING: I sidste uge blev hollænderen Ninos Gouriye inviteret på prøvetræning hos Vendsyssel FF, og det har nu kastet en kontrakt af sig til den 26-årige offensivspiller.

- Ninos Gouriye har vist rigtig spændende takter og med vores egne farlige angriber Thomas Dalgaard og Tiago de Leonce råder vi nu over en rigtig farlig trio i truppen, lyder det i en pressemeddelelse fra formand for Vendsyssel FF’s sportslige udvalg, Erik Rasmussen.

Gouriye var med i en træningskamp for Vendsyssel FF mod FC Midtjylland, og her kvitterede han med en scoring.

- Ninos har rigtig gode tekniske færdigheder og en spiller med et CV, som sjældent optræder i den næstbedste række. Vi skal bruge den kommende måned på at bringe Ninus Gouriye i topform, så er jeg sikker på at vi ser en spiller, som kommer til at bidrage rigtig meget, siger Erik Rasmussen.

Vendsyssel FF har bundet Ninos Gouriye på en kontrakt, der løber til sommeren 2018.