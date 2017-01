Chef for fire butikker

BRØNDERSLEV: På det ny solvarmeanlæg i Brønderslev var man onsdag forberedt på stormen. Direktør Thorkil Bartholdy Neergaard fra Brønderslev Forsyning fortæller, at solpanelerne blev sat i stormmode - altså med ryggen mod vinden - inden det blæste kraftigt op.

