FREDERIKSHAVN: Forløbet med 10. klasse centret på Hånbækvej, der skulle udliciteres til EUC Nord, kørte som omtalt i NORDJYSKE tirsdag i grøften.

Læs også: Frederikshavn Kommune fyrer direktør

Det blev dråben for Venstres byrådsgruppe, der føler sig ført bag lyset og derfor valgte at støtte partifællen Pia Karlsens kritik og trak sin støtte til direktør Heidi Becker-Rasmussen.

Direktøren for børn-, skole- og arbejdsmarkedsområdet blev mandag afskediget med øjeblikkelig virkning.

- Vi blev stillet i udsigt, at vi kunne spare én måske to millioner kroner på at lade EUC Nord overtage 10. klasse. Nu viser det sig, at det ikke holder. Det kan vi ikke leve med, og derfor har vi ikke længere den fornødne tillid til direktøren, siger Anders Broholm (V).

Han overtog selv Pia Karlsens post som næstformand i børne- og ungdomsudvalget, da Pia Karlsen smækkede med døren sidst i august 2016, og han er fortørnet over, at Venstre er blevet fodret med forkerte oplysninger.

- Det er katastrofalt og må ikke ske. Vi er nødt til at kunne stole på de oplysninger, vi får. Det er dem, vi bygger vores politik på, så det er dybt frustrerende. Tillid kan ikke gradbøjes. Enten har du det, eller også har du det ikke. Nu kunne vi ikke være med længere, siger Anders Broholm.

Sagen med 10. klasserne er langt fra den eneste balladesag i B&U.

- I Venstre er vi stadig dybt bekymrede for, om budgettet holder i Center for Familie. Vi kan ikke forsvare at flytte flere penge fra skoler og daginstitutioner til familieområdet, siger Anders Broholm.

Formand ser fremad

Christina Lykke Eriksen (SF), formand for B&U, har besluttet "at gå efter bolden, ikke manden":

- Som formand har jeg en anden funktion, men det har ikke været let at skulle lede møderne her på det sidste, hvor jeg har kunnet mærke, at flere af de andre medlemmer ikke har haft tillid til direktøren, siger Christina Lykke Eriksen.

Hun kigger fremad og opfordrer alle til at "rykke sammen i bussen".

- Centerchef Hans Ole Steffensen er konstitueret som ny direktør, og vi er enige om, at vi skal være tæt på hinanden og hjælpe hinanden i en svær tid. Vi er midt i ansættelse af ny leder på familieområdet, siger B&U-formanden. Der midt i al tristessen glæder sig over, at 10. klasse centret nu bliver på kommunale hænder.

- Det er et godt tilbud og nogle dygtige folk, vi har derude.

Konservative: En katastrofe

Peter Nielsen, De Konservatives mand i byrådet, er hård i sin kritik af børne- og ungdomsområdet.

Han mener, det er kulturen, det er galt med.

- Vi har mange gange i løbet af 2016 måttet konstatere, at området ikke fungerer, og selv om Ungeenheden nu er overgået til arbejdsmarkedsområdet, sidder sagsbehandlere med sager tilbage til 2014, som stadig ikke er afgjort. Det sagde Peter Nielsen på De Konservatives generalforsamling mandag aften i Aalbæk.

- Området har over de seneste to år fået tilført ekstra 35 mio. kr., men de kan stadig ikke styre økonomien. Eller sagt på en anden måde: Jeg føler ikke, der er vilje til det fra forvaltningen og fra formanden for udvalget, men det er jo også et valgår.

Kommunens skolestruktur, der blev indført samtidig med skolereformen og rullende skolestart, betegner Peter Nielsen som "en katastrofe".

- I store dele af kommunen hersker der stor frustration omkring skolestrukturen. Ikke mindst i Sæby-området. Det er som om, at nogle politikere har beton i ørerne, siger Peter Nielsen, der foreslår, at skolestrukturen i Sæby bliver rullet tilbage.

- Det vil give ro og løse vores bygningsmæssige lokaleproblemer, siger Peter Nielsen.

Han sidder ikke i B&U-udvalget, men oplever ikke desto mindre at blive inviteret til møder med forældre i Skagen, Strandby og Sæby.

- Det er både besynderligt og dejligt og også noget af en tillidserklæring fra de mange, der henvender sig til mig med problemerne i stedet for at gå til dem, der sidder i B&U, siger Peter Nielsen.