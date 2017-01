Danskerne sendte over en halv million sms'er ved årsskiftet

Familien ønsker ikke at blive kontaktet af pressen.

- Men op under jul forværredes hans situation igen, og han sov stille ind lørdag eftermiddag omgivet af sine tre børn.

- Henning Christophersen blev indlagt på et hospital i Bruxelles i begyndelsen af december og fik det efter behandling tydeligt bedre, skriver han.

Den tidligere minister, EU-kommissær og formand for Venstre døde 31. december 2016

