THY-MORS: Verdensmester i Stand Up Paddle Casper Steinfath er utrolig ked af, at han og to kammerater tirsdag eftermiddag var anledning til, at der blev sat en større redningsaktion i gang i Thisted Bredning:

- Vi havde pakket sammen og var på vej hjem, da vi så helikopteren og de blå blink ved Thisted, siger han.

- Jeg ringede straks til 112, for det kunne jo være os, de ledte efter.

Han fortæller, at han sammen med to erfarne kolleger gik i vandet ved Thisted Roklub klokken 15.41 og var i land 50 minutter senere og som passede med den sejlplan, de havde lagt.

- Vi blev sat af ved roklubben af min far og han kørte over til stranden ved Flade og ventede på os.

Trioen nåede til Mors i den beregnede tid og gik i gang med at pakke sammen og kørte hjem og ved Bjergby så de så helikopteren.

- Vi er kede af, at der er blevet brugt resurser på det her, siger Casper Steinfath, der allerede er gået i gang med at forberede et møde med SOK om at få skabt nogle klare procedurer for at undgå unødvendige operationer.

Alarmen indløb fra en person som gik tur ved stranden syd for Thisted. Han blev bekymret, da han ikke længere kunne se de tre surfere, der sandsynligvis på det tidspunkt var nået land på Mors og ringede 112.