MORS: Der var stående klapsalver fra publikum, da Limfjordsteatrets leder Gitta Malling onsdag aften gav blomster til de medvirkende i forestillingen Rammer, der netop havde haft verdenspremiere i Morsø Teater.

Limfjordsteatrets egne rammer var nemlig for små til at huse denne forestilling, hvor scenografien består af tre vægge, der fra samme centrum bevæger sig ud i tre bevægelige fløje med døre, vinduer og også indbyder de tre medvirkende i forestillingen til at bevæge sig både oppe og nede og midt imellem.

Forestillingen, der er en co-produktion mellem Limfjordsteatret, Vendsyssel Tager og Glimt, skal videre på turne fra 19. januar, blandt andet til Hjørring og Aalborg.