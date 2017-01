VRÅ: Kun otte point adskiller første- og ottendepladsen i landets næstbedste fodboldrække, 1. division.

Vendsyssel FF indtager i øjeblikket andenpladsen - á point med Hobro IK på førstepladsen - og i Vendsyssel-lejren forventer man, at forårets kampe kan vende op og ned på tabellen.

- Det kommer til at være marginaler. Det handler om at være klar på dagen. Vi har jo set, at turneringen er ekstremt tæt, og det tror jeg også at den vil være langt hen ad vejen. Derfor er det vigtigt, at man kommer godt fra start og får fat allerede fra første kamp, siger Vendsyssel-anfører Chris Sørensen.

Vendelboerne har i de to seneste sæsoner spillet med i toppen af 1. division, men det har endnu ikke været rigtig sjovt, når de har nået sommerpausen.

Men nu håber Vendsyssel-spillerne, at de tidligere sæsoner har modnet holdet.

- Nu har vi haft nogle sæsoner, hvor det har været lige ved og næsten, og vi har stået i nogle situationer, som nogle af os ikke har prøvet før i forhold til pres og forventninger. Det er forhåbentligt nogle erfaringer, vi kan tage med os og lære af, så vi kan holde kadencen hele vejen igennem, lyder det fra Chris Sørensen.

Vendsyssel FF tager hul på forårssæsonen 5. marts mod Fremad Amager.