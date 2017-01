BRØNDERSLEV: Brønderslev Floorball Club står som arrangør, når Dansk Floorball Union afvikler pokalfinalerne den kommende weekend.

Finalerne afvikles i Brønderslev Hallen og derfor har man entreret sig med Viceborgmester Karsten Frederiksen, som vil overrække medaljerne til vinderne af damefinalen og herrefinalen.

- Vi er glade for at få en repræsentant fra kommunen til at komme og overrække medaljerne, fortæller pr- og eventansvarlig Lars Bisgaard Andreasen fra Brønderslev Floorball Club.

Karsten Frederiksen deltog ligeledes i sidste års pokalfinalestævne, dog som tilskuer, hvor han kunne se Brønderslev sikre sig pokalmesterskabet på hjemmebane i en fyldt Brønderslev hal.

- Karsten Frederiksen har ikke lagt skjul på at han naturligvis håber at han kan få æren af at overrække guldmedaljerne til de lokale drenge fra Brønderslev.

Brønderslev Floorball Club har i en årrække været en god ambassadør for Brønderslev Kommune. Således har de sat kommunen på landkortet ved konstant at være en af landets bedste floorball klubber. Klubben har igennem sine 25 års levetid vundet seks DM-bronzemedaljer, ni DM-sølvmedaljer, én DM-guldmedalje samt fire pokalfinalemesterskaber.

- Det er noget vi kan være stolt af som by og kommune, siger Lars Bisgaard Andreasen.