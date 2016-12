WINNIPEG: Den nordjyske ishockeyspiller Nikolaj Ehlers har i øjeblikket stor succes i sin canadiske NHL-klub, Winnipeg Jets.

Den 20-årige nordjyde roses for sit imponerende spil på isen, men også udenfor banen er Nikolaj Ehlers en særdeles populær herre blandt sine canadiske fans.

Ved klubbens årlige "Skill Competition", hvor spillerne foran fans viser prøver på deres evner på isen, er Nikolaj Ehlers udstyret med en mikrofon, og i en video kan man komme helt tæt på den danske NHL-spiller under konkurrencen.

I videoen kan man se en munter Nikolaj Ehlers, der joker med holdkammeraterne i Winnipeg Jets, og nu hyldes han af fans på Facebook.

- Ehlers har en karriere i baghånden; komiker, skriver en fan på klubbens Facebook-side.

- Han vil blive husket i Jets for evigt. Magien er kun ved at starte, og han er allerede imponerende på alle måder. The Great Dane, skriver en anden fan på Facebook-siden.

Se videoen nedenfor: