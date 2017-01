Der er hjælp at hente

Saudisk politi dræber to formodede IS-militante

Brugsen lukker i to uger

Der er meget at se til med Hjallerup Marked, så udvalget har allerede indledt arbejdet frem mod markedet i 2017. Det er marked nummer 273.

Han vil således sammen med formanden stå for kontakten til pressen.

HJALLERUP: - Vi skal køre den gode linje videre i Markedsudvalget. Som kasserer i mange år har jeg kørt parløb med Dennis, og jeg ved, hvordan det gribes an, siger den nye formand for Markedsudvalget i Hjallerup, Keld Nielsen, som blev valgt på det konstituerende møde i udvalget.

Dennis Kvesel, som til manges overraskelse meddelte på Samvirkes repræsentantskabsmøde, at han gik af som formand for Markedsudvalget, har arbejdet som frivillig i Hjallerup i 35 år. Han kom i Markedsudvalget i 2002 og blev formand i 2008. Foto: Ole Torp

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies