SJØRRING: Den friske blæst gør det ikke kun mindre sjovt at fyre fyrværkeri af, den gør det også mere farligt.

Det kan beboerne i en villa på Odinsvej i Sjørring skrive under på, efter at der lørdag kort før klokken 13 pludselig opstod en brand på ejendommen.

Den viste sig at være forårsaget af en raket, der var kommet på afveje og havde taget turen gennem et trapeztag og ned i en brændestabel op ad husets garage, fortæller indsatsleder Henrik Gade Jespersen og lader forstå, at det nok er gået temmelig hurtigt for sig:

- Beboerne havde været ude ved skraldespanden 10 minutter forinden, og da var der intet i vejen. Men kort efter opdagede en nabo, at brændestablen stod i brand.

Beboerne og brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab i Thisted fik i fællesskab slukket ilden, inden den for alvor fik anrettet skade.

Hvor raketten kom fra, er uvist.

- Det er et kvarter, hvor der bor Flere børnefamilier, og en raket kan jo komme lang væk fra i sådan et blæsevejr, siger indsatslederen.