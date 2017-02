BINDSLEV: En villa på Lærkevej i Bindslev udbrændte lørdag aften, mens husets mandlige beboer blev reddet ud af huset af en nabo.

Det fortæller indsatsleder Jan Mørch, Nordjyllands Beredskab i Hjørring Kommune.

Han var sammen med otte-10 mand fra stationen i Sindal i kamp med flammerne i godt en times tid fra alarmen, der kom klokken 18.53, før de havde styr på branden.

Det var naboer, som opdagede røg fra branden og alarmerede beredskabet. Det var også naboer, der alarmerede beredskabet, men inden de nåede frem havde ilden fået godt fat.

- Branden er opstået i den ene ende af huset, og store dele af huset er udbrændt og resten er røg-, sod- eller vandskadet, konstaterer indsatslederen.

- Nu har vi et par timers efterslukning før vi kan tage hjem igen, siger Jan Mørch.

Hos Nordjyllands Politi kan vagtchef Per Jørgensen oplyse, at husets beboer er blevet kørt på hospitalet til et tjek for røgforgiftning. Vagtchefen kan endnu ikke sige noget om brandårsagen.

- Vi skal have teknikere til at undersøge brandtomten ved førstkommende lejlighed, oplyser Per Jørgensen.