ØSTERILD: - Så står vi her igen fire år efter, var en af de beskrivelser, som blev givet af den protestdemonstration, som godt 100 lokale havde samlet sig til foran Østerild Kro.

Indenfor var tre personer fra Erhvervsstyrelsen mødt frem for at informere de lodsejere, som risikerer at blive berørt af de udvidelsesplaner, der fra statens og regeringens side er lagt for at øge antallet af testmøllepladser i Østerild Plantage fra syv til måske 10.

Og endda med et ønske om, at de største af dem kan nå op til 330 meter til vingespidsen.

- Vi er meget rørt over så mange, der er mødt op sådan en kold februaraften, fortalte Henrik Holm, der er den lodsejer, hvis ejendom kommer til at ligge tættest på en eventuel ny mølle mod nord i den eksisterende række møller og dermed i fare for at blive eksproprieret.

Mod syd er der tanker om to møller og ved Aalborgvej er der mindst to huse, som risikerer at blive fjernet.

- Med den opbakning får man kræfter til at kæmpe imod, sagde Henrik Holm.

Demonstrationen mod udvidelsesplanerne var arrangeret af Amos Spenner fra Glæde, som også i sin tid var modstander af testcenteret.

- Jeg er netop flyttet hertil for at få lov til at bo i naturen og et sted, hvor der både er lyst og helt mørkt, forklarede Anette Møller Jensen fra Frøstrup.

Deltagerne i demonstrationen var ikke kun tilflyttere men også borgere, der har boet i området hele deres liv.

Kontorchef Holger Bisgaard fra Erhvervsstyrelsen var leder af den lille delegation, og han ønskede ikke at sige noget om mødet med lodsejerne, andet end at det var lukket for andre end dem, så de havde muligheden for at stille spørgsmål af personlig karakter.

Tidligere på dagen havde gruppen været i Høvsøre for at fortælle og lytte til de berørte lodsejere ved testcenteret der.

Han fortalte dog, at der senere vil blive arrangeret et større borgermøde, hvor der vil være offentlig adgang.