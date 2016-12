VORUPØR: Efter hop på stedet og en fællesskål i champagne løb cirka 160 vinterbadere mod bølgerne.

Fra sidelinjen heppede omkring 2000 tilskuere. Det er lidt færre end de foregående to år, hvor der er blevet afholdt vinterbadefestival i Vorupør.

- At det foregår i havet i stedet for i havbadet, kan måske godt afholde nogle, siger Kim Poulsen, der er en af tovholderne for arrangementet.

Stormen Urd umuliggjorde at afholde vinterbadefestivalen som de foregående år, og derfor måtte der tænkes alternativt. De 120 forhåndstilmeldte vinterbadere fik muligheden for at få pengene retur, men det benyttede kun fire sig af.

- Vi bestemte os for, at hvis det blev gennemført, så kom vi selvfølgelig, siger Hanne Boisen, der sammen med ti andre kom fra klubben "De Blå Istapper" i Jels i Sønderjylland.

At arrangementet skulle gennemføres, var der ingen tvivl om, fortæller Kim Poulsen.

- Til krisemødet tænkte alle i muligheder. En foreslog at bade i havet. Men så var det et spørgsmål om sikkerhed. Det havde lederen af redningsstationen et bud på. Han sagde, at der kunne tilrettelægges en redningsøvelse.

En entreprenør tilbød at planere stranden, så redningsbåden kunne komme op igen. De lokale surfere ville stå standby på stranden, og 20 mand mødte op for at klare de mange sidste detaljer tidligt om morgenen 4. juledag. På den måde er det ved en fælles indsats og med alternative løsninger lykkes at stable vinterbadefestivalen på benene på trods af Urd. Det eneste, de badende måtte undvære, var saunaen:

- Selvom vi havde tøjret den fast, ligger der stykker fra den spredt ud over to kilometer, siger Kim Poulsen.

Også Bubber, der var inviteret tilbage til Vorupør efter han besøgte byen med Ramasjang i sommers, var rigtig godt tilfreds:

- Det er fuldstændig fantastisk. Man må sige, at der blev sat en kæp i hjulet med Urd, og så er det rørende at se, hvordan lokalsamfundet med fælles kræfter sørger for, at arrangementet alligevel sker, siger han. Inden han hoppede i vandet underholdte han blandt andet med et juleeventyr. Her stod han ovenpå et af tre tildækkede bassiner med 37 grader varmt vand.

- Det er næsten Bubbers Badekar, sagde han.