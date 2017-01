HOBRO: Ældre Sagens Vinterfest i Hobro har fået vokseværk: Arrangementet flytter i år fra Biecentrets café til Hobro Idrætscenter, hvor der kan være flere deltagere.

Festen holdes fredag 27. januar, og musikken til lejligheden leveres af et syv mands jazzorkester, East Harbour Jazz Band, som dermed for første gang får fornøjelsen af at optræde i Hobro.

Med i orkestret er bl.a. Brian Toft, som tidligere har boet i Hobro.

Han var i sin tid med til at stifte Sigfreds Fodvarmere, og glæder sig nu gensynet med Hobro, hvor der sikkert stadig er mange, der kender og kan huske ham.

Der er fortsat mulighed for at få bestille billet til vinterfesten ved henvendelse til Ældre Sagens kontor - mandag eller torsdag formiddag.