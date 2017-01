HELE LANDET: Varme, der svarer til ni procent af den samlede danske produktion af fjernvarme, bliver sendt direkte ud i naturen.

Teknisk set er der intet til hinder for, at overskudsvarmen fra virksomhederne bliver brugt til fjernvarme.

Men det danske afgiftssystem sørger for, at varmen i stedet luner lidt for fuglene og bidrager til den globale opvarmning. Det skriver Politiken mandag.

Peter Kjærgaard Svendsen, energichef i supermarkedskæden Coop, har længe arbejdet på at udnytte overskudsvarmen fra køleanlæggene i koncernens 1200 butikker.

I en typisk butik sender køleanlægget dobbelt så meget varme ud til fuglene, som butikken i dag køber enten fra fjernvarmeværket eller fra et gas- eller oliefyr.

- Jeg kan sagtens bruge overskudsvarmen til at opvarme hele butikken. Og jeg ville endda have et overskud, der kan sendes ind i fjernvarmesystemet, siger Peter Kjærgaard Svendsen til Politiken.

- Men det ville betyde, at jeg bliver beskattet tre gange ekstra, og så hænger det overhovedet ikke sammen økonomisk.

Kun tre procent udnyttes

I enkelte tilfælde slipper overskudsvarmen dog gennem afgiftsjunglen og ud i fjernvarmenettet.

I alt 41 danske virksomheder leverer overskudsvarme, der dækker tre procent af de danske fjernvarmeværkers forbrug. Det viser en opgørelse fra Dansk Fjernvarme.

Men tallet kunne være fire gange så højt. Og altså dække yderligere ni procent af den danske fjernvarmeproduktion. Det siger chefkonsulent John Tang, der har stået i spidsen for undersøgelsen, til Politiken.

Dertil kommer, at virksomhederne kunne dække deres eget varmebehov fra overskudsvarmen, hvis afgifterne gav mulighed for det.

/ritzau/