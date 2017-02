BRØNDERSLEV: Må man ta’ hunde med ind på biblioteket?

Normalt er der ikke hunde på biblioteket, men forleden var hele fire hunde, der indtog biblioteket. De var specielt inviteret sammen med deres ejere.

Hunde og -ejere kom fra DcH Brønderslev, og ideen var at vise andre, hvordan man træner og dresserer sin hund.

Kirsten Sloth havde sin labrador Febbe med.

- Jeg har i fem år gået til hundetræning, for at have en veldresseret hund. Tidligere har jeg også deltaget i konkurrencer.

- Det er vigtigt, at hunden er veldresseret, så man har det bedste udbytte ud af den. Hunde elsker påskønnelser, så derfor er det vigtig at have masser af godbidder i lommen, så man kan kan påskønne den.

- Normalt siger man ikke "nej" til en hund. Men på et punkt er det nødvendigt. Hunden skal lære, at den ikke må røre godbidden, før ejeren giver lov.

- Mange hunde er bange for at komme til dyrlæge. Derfor er det en god idé at have et tæppe hjemme, som hunden ofte færdes på. Det kan man så tage med til dyrlæge, så hunden virker mere hjemmevant.

Kirsten Sloth fortalte, at det også er vigtigt, at man jævnligt nusser hundens ører.

- Når man er hos dyrlæge, kigger dyrlægen ofte i ørerne, så det er vigtigt, at hunden er vant til det.

Lotte Thomsen havde sin kun 12 uger gamle labrador med. Hun har i syv år gået til træning i DcH. Hundehvalpen var populær hos børnene, der var kommet for at se på.

Én af dem, der fik lov til at kæle, var syv-årige Sofia Vestergaard.

- Den er vel nok sød, udbrød Sofia. Vi har hund derhjemme, så jeg er ikke spor bange for hunde.

De øvrige hundeejere var Trine Thomsen og Jesper Gjanna Lehrman.

Besøget på biblioteket følges op af to børnedage i DcH på Stadevej i Brønderslev i dag og næste lørdag.

Her kan børn lære nogle kommandoer til deres hunde. Det er små øvelser, deltagerne lærer på dette kursus. Her er alle børn velkomne med deres hunde, for at få fif til at få en mere lydig hund. Bl.a. kommandoen "sit".