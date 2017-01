Is og sne har sænket hastigheden

Der er ikke planer om at involvere ekstern assistance til opgave. Stillingen vil blive slået op i uge to og tre, hvorefter interesserede ansøgere kan indsende sin ansøgning til formanden. Inden udgangen af februar skulle aftalen med den nye leder, som får titel af Erhvervschef, gerne være på plads, supplerer Franz Cuculiza.

- Vi går friskt til opgaven og på vores ekstraordinære møde var der god energi, og vi er enige om, at opgaven kan løses af et lille ansættelsesudvalg på fem personer. Opgaven skulle gerne være løst så den nye leder kan tiltræde 1. april, siger formand, Franz Cuculiza, i en pressemeddelelse.

MARIAGERFJORD: Mariagerfjord Erhvervsråds forretningsudvalg har lagt en plan for, hvordan den nye chef skal findes, efter Torben Ladefoged har valgt at søge nye udfordringer i Mariagerfjord Kommune.

Ny chef for Mariagerfjord Erhvervsråd er på vej

Jørgen Vittrup er valgt til at være konstitueret chef i perioden fra 1. februar til 1. april. Arkivfoto

