AALBORG: Det lignede et nyt stort nederlag for Frederikshavn White Hawks, men holdet formåede på fornem vis at komme tilbage, da de fredag aften sejrede med 4-3 på andendagen af de nordjyske nytårsopgør.

Colin Vock blev den store helt med sejrsmålet, der faldt efter straffeslag.

Og kampen var ikke mere end 12 sekunder gammel før pucken første gang lå inde bag Thomas Lillie i høgeburet.

Martin Højbjerg fandt Julian Jakobsen tæt under mål, og kaptajnen kvitterede sikkert med sin blot tredje sæsonscoring.

Halvvejes igennem periode blev det også til 2-0 for piraterne, da Ryan McDonough fandt Peter Quenneville med en god pasning fra højreside af angrebszonen, og helt tæt under mål fik Quenneville sat staven på og styrede den ind i mål.

Kampen havde allerede i første periode mere tænding end torsdagens opgør, og flere gange måtte spillet afbrydes på grund af små skærmydsler rundt på banen - situationer, der også blev opildnet af de 4999 tilskuere, der var på plads i Gigantium Isarena.

Bedste forsøg fra Frederikshavn i de første 20 minutter kom i powerplay, hvor Mathias Bau var ved at snyde Ronan Quemener, men franskmanden fik i sidste sekund kastet hele kroppen ned over den løse puck foran mål.

I anden periode så kampen ud til at være afgjort, da Ryan McDonough scorede sit andet mål, da gæsterne blev spillet helt tynd i en powerplaysituation, hvor piraterne var fem spillere imod tre på isen.

Men i stedet blev det startskuddet til et gevaldigt comeback fra Frederikshavn, der på tre minutter gik fra 0-3 til 3-3.

Først scorede Jeff Ulmer fra blueline, mens høgene stadig var i undertal. Dernæst satte Luka Vidmar pucken i nettet med et skud fra højre side af zonen, og endelig brillerede Tyler Mosienko med scoringen til 3-3, da han med snævre træk satte to mand af og nærmest fra en vinkel på nul grader satte pucken op i nettetaget via overliggeren.

Og så var det pludselig de gæstende tilskuere fra Frederikshavn, der larmede mest.

Tredje periode bød på et Frederikshavn-mandskab, der virkede til at være mest friske, men de kunne ikke udnytte spilovertaget til at score det afgørende mål, og derfor måtte kampen ud i forlængelse.