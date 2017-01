THY: En erhvervsmand fra Sydthy blev fredag eftermiddag hædret med titlen "Årets Thybo 2016".

Prisen gik til Niels Chr. Christensen fra transportfirmaet N. C. Christensen og Sønner, Hurup.

- Når prisen i år skal gå til dig, skyldes det, at du er repræsentant for en virksomhed, der kæmper for, at man godt kan drive en vognmandsvirksomhed et godt stykke fra motorvejen med danske chauffører, men du skal også have prisen for, at du med stædighed fastholder det at være fra Hurup Thy og dermed øger kendskabet til vores egn.

Sådan lød det blandt andet i den tale, hvor sparekassedirektør Ole Beith, Sparekassen Thy, motiverede valget af Årets Thybo.

Det skete i forbindelsen med Thy Erhvervsforums nytårskur på Hotel Limfjorden.

Årets Thybo er indstiftet af Sparekassen Thy i samarbejde med Thy Erhvervsråd og gives netop til en person, som har markeret sig og gjort Thy kendt.

Virksomheden N. C. Christensen og Sønner blev grundlagt i 1933 af prismodtagerens bedstefar.

I dag er der betydelige lagerfaciliteter i Hurup, og virksomheden har 33 lastbiler kørende rundt på landevejene med førerhuset prydet af det velkendte "Hurup - Thy".