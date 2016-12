STORARDEN: Panderynkerne er blevet en anelse dybere hos Kristian Nørgaard efter natur- og miljøklagenævnet afgørelse om, at han ikke længere må drive vognmandsvirksomhed fra privatadressen i landsbyen Storarden.

Det skyldes, at firmaet skal have en landzonetilladelse, før der kan drives virksomhed. Den tilladelse havde Kristian Nørgaard også fået af Mariagerfjord Kommune tilbage i juni 2015, og det er den tilladelse, som nu er blevet omstødt.

- Jeg troede ikke, det ville ende med den afgørelse, men der er ikke noget at stille op, jeg bliver nødt til at overveje mulighederne, siger Kristian Nørgaard.

Tilladelse påkrævet

NORDJYSKE har tidligere skrevet om sagen, der kom frem, fordi både Kristian Nørgaard og kommunen i 2013 blev opmærksomme på, at virksomheden skulle have en tilladelse. Det var der ingen af parterne, der havde tænkt over i de år siden 1995, hvor vognmandsvirksomheden blev etableret.

Derfor gik de i gang med at undersøge, hvad der kunne gives tilladelse til, og i den forbindelse blev naboer og andre interessenter hørt. Kristian Nørgaard mener, at der blev taget højde for bekymringerne dengang, alligevel fik han nogle måneder efter at vide, at der var indgivet klage til natur- og miljøklagenævnet på vegne af fire naboer.

Her fremgår det, at de er kede af, at de har fået et industrikvarter i baghaven, hvor biler og anhængere blokerer udsigten. Derudover var de meget utilfredse med, at asfaltfirmaet Munch stod for en del trafik fra pladsen, og at kommunens beslutning om at give tilladelse var taget på forhånd.

En engangsaftale

Det undrer Kristian Nørgaard, at der er skrevet sådan i klagen, fordi lastbilerne ikke har været et problem før. Derudover var aftalen med firmaet Munch en engangsaftale, der blev indgået, fordi der skulle lægges asfalt i et nærliggende område.

- Jeg havde plads til, at de kunne være her, og jeg tænkte ikke over, at det kunne skabe problemer. Havde jeg vidst, det ville ende så vidt, så havde jeg nok ikke givet lov, siger Kristian Nørgaard.

- Jeg er ked af, at de ikke kom direkte til mig i stedet. I fællesskab kunne vi have fundet på yderligere tiltag, som ville have hjulpet på utilfredsheden, siger Kristian Nørgaard, der siden har hørt fra tre af de fire klagere, at de ikke længere er forstyrret af hans virksomhed.

Det ændrer dog ikke på afgørelsen, der betyder, at Kristian Nørgaard er tvunget til at finde et nyt sted, hvis firmaet skal leve videre.