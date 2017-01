UGGERBY: En ny fest-event er nu blevet stablet på benene i Uggerby. Bestyrelsen bag det lokale forsamlingshus, "Borgernes Hus", har igennem flere år måtte se, at antallet af deltagere til de forskellige arrangementer i byen har været støt faldende, men nu er der et nyt sats i støbeskeen. I samarbejde med et lokalt event-firma har bestyrelsen i Uggerby valgt at hoppe med på en ny bølge, der ruller over det ganske land med stor succes - de såkaldte "Voksenfester". Lørdag 4. marts holdes sådan en fest i "Borgernes Hus".

Konceptet er bygget på danse-fest for de voksne - uden brug af live-bands - men udelukkende musik, der leveres af erfarne dj’s, der holder dansegulvet fyldt med alle de store hits fra 70’erne, 80’erne og 90’erne.