AALBORG: Den 42-årige mand, der fredag blev idømt otte måneders fængsel for at have taget kvælertag på en medarbejder på bostedet Visborggaard, er blevet løsladt.

Anklagemyndigheden havde ellers begæret, at manden fortsat skulle sidde varetægtsfængslet frem til afsoning af dommen, men det fandt Retten i Aalborg ikke, at der var grundlag for.

Den kendelse kærede anklagemyndigheden dog til landsretten, men heller ikke her var der opbakning at hente.

Landsretten stadfæstede tirsdag kendelsen, og den 42-årige mand er dermed løsladt indtil han indkaldes til afsoning af dommen, fortæller anklager Søren Riis Andersen.