AALBORG: En 17-årig og 18-årig mand fik forlænget deres varetægtsfængsling til 16. marts, da der var grundlovsforhør ved Retten i Aalborg onsdag, oplyser anklager Peter Rask.

De to mænd er sigtede for at have voldtaget en 22-årig kvinde fra Aalborg på Ambupladsen i Hobro natten til søndag 22. januar. De blev kort efter anholdt og har siddet varetægtsfængslet siden 25. januar.

Retten lagde vægt på, at mistanken mod de to mænd ikke er blevet mindre under efterforskningen af sagen, ligesom de ikke skulle have mulighed for at påvirke vidnerne i sagen, som er en del af deres eget miljø.

Derudover var frygten, at de to mænd, der ikke er danske statsborgere, ville flygte ud af landet for at undgå at blive dømt.

Fremskridt i efterforskningen

- Vi er stort set ved at være færdige med efterforskningen af sagen, og vi kan muligvis være klar med et anklageskrift, når der er grundlovsforhør igen, siger Peter Rask.

Det afhænger dog af, om Kriminalforsorgen vurderer, at de to mænd skal mentalundersøges inden da.

De to mænd har ikke valgt at kære kendelsen.