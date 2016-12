HAVERSLEV: Venstre-medlemmerne i Rebild og Vesthimmerland kan i 2017 - for første gang - se frem til en fælles nytårskur. Nærmere bestemt mandag 16. januar i Haverslev Hallen.

Arrangementet indledes med en spisning for de lokale partimedlemmer - efterfulgt af et offentligt møde med fhv. fødevareminister Eva Kjer Hansen som hovedtrækplaster.

Eva Kjer Hansen måtte - som det sikkert er de fleste bekendt - tidligere på året forlade sin ministerpost efter vedtagelsen af den daværende, smalle Venstre-regerings landbrugsreform.

Denne reform bliver helt sikkert et af hoved-debatpunkterne i forbindelse med nytårskuren, forudser formanden for Venstre i Himmerlands-kredsen, Thorkild Bækkelund, Støvring.

Den lokale V-formand udtrykker på forhånd stor tilfredshed med, at det er lykkedes at lokke Eva Kjer Hansen til Himmerland til en debat om landbrugspakken - og glæder sig i samme åndedrag til at se Venstre-medlemmerne i Rebild og Vesthimmerland samlet til en fælles nytårskur.

- Det vil helt sikkert være med til at udbygge det fine samarbejde, der er mellem de to kommuneforeninger, og som til daglig udtrykker sig i en velfungerende kredsbestyrelse, vurderer Thorkild Bækkelund.

Som afslutning på aftenen i Haverslev Hallen vil Himmerlandskredsens nye V-folketingskandidat Marie Bjerre komme med et politisk indlæg, ligesom det forestående kommune- og regionsvalg sikkert også vil blive berørt af de to kommuneforeningsformænd i forbindelse med arrangementet.