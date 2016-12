ISRAEL: Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, kalder de israelske ambassadører i New Zealand og Senegal hjem til en snak oven på fredagens afstemning i FN’s Sikkerhedsråd.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Ambassadørerne skal mødes med premierministeren, efter at FN’s Sikkerhedsråd fredag vedtog en resolution, der kræver et stop for de israelske bosættelser på Vestbredden og i Østjerusalem.

Netanyahus talsmand, David Keys, oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at premierministeren desuden vil aflyse et planlagt besøg i Israel af Senegals udenrigsminister.

Samtidig har den israelske premierminister ifølge sin talsmand bedt udenrigsministeriet i Israel om at indstille alle hjælpeprogrammer til Senegal.

Både New Zealand og Senegal var repræsenteret i Sikkerhedsrådet, hvor i alt 14 ud af 15 lande stemte for resolutionen. USA undlod at stemme, men nedlagde altså heller ikke veto ved afstemningen.

Det var Egypten, der fremlagde teksten tidligere på ugen. Det var meningen, at den skulle til afstemning torsdag. Men egypterne trak udkastet tilbage efter pres fra USA og Israel.

Det fik New Zealand, Malaysia, Venezuela og Senegal på banen med et krav om, at resolutionen alligevel skulle op i Sikkerhedsrådet.

Resolutionen kræver, at Israel "straks og fuldt ud indstiller alle aktiviteter med bosættelser i det besatte palæstinensiske område, heriblandt Østjerusalem".

Den slår også fast, at Israels bosættelser er ulovlige og en åbenlys overtrædelse af international lov.

Israel afviser dog resolutionen.

- Israel afviser denne skamfulde, anti-israelske resolution fra FN og vil ikke efterkomme dens krav, udtaler Benjamin Netanyahu.

/ritzau/