- Mit indtryk er, at han er en meget tydelig leder, og da han spillede i Brøndby var han stor profil, der samtidig var lederen på banen. Det kan han selvfølgelig bruge som træner i AaB, siger anføreren.

- Nej, jeg er sådan set ikke overrasket over valget. Vi har jo i spillertruppen ikke vidst så meget, men har jo også hørt ham nævnt på rygtebørsen. Og det er egentlig ikke så mærkeligt, at han er nævnt som kandidat i AaB, når man ser på, hvad han har præsteret tidligere, siger Rasmus Würtz.

Anfører i den nordjyske klub, Rasmus Würtz, var ikke videre overrasket over, at valget faldt på den 45-årige sjællænder som ny cheftræner.

AALBORG: Spillerne i AaB modtog sammen med resten af omverden mandag morgen nyheden om, at Morten Wieghorst er ny mand på sidelinjen i AaB.

AaB-anfører Rasmus Würtz roser Morten Wieghorst for sine lederegenskaber i Brøndby-tiden

AaB-anfører, Rasmus Würtz, har selv stået overfor sin nye træner, da han spillede for Brøndby. Arkivfoto: Henrik Bo

