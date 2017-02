HADSUND: Byfesten Waterfestival holder en pause på to år, skriver formand for festivalkomiteen Dorthe Wallin i en pressemeddelelse. Årsagen er manglende omsætning de senere år grundet dalende publikums- og sponsorinteresse, samtidig med at firmakonkurrencen har manglet tilslutning. De to års pause er dog vejledende.

- Det kan være ét år, det kan være tre. Det kan også være, der aldrig kommer Waterfestival igen, siger kasserer i komiteen Knud Erik Jensen.

Festivalkomiteen vil bruge det næste stykke tid på at gentænke arrangementet samt arbejde på at finde en ny måde at anvende vandet og havnemiljøet omkring Hadsund.

- Vi har nok måttet erkende, at konceptet ikke helt holder, siger Knud Erik Jensen især med henblik på arrangementets opbygning med aktiviteter hele dagen.

Festivalen blev afholdt første gang i 2007 som en afløser for Brofesten, som måtte lukke efter 30 års afvikling. Waterfestivalen er arrangeret på frivillig basis af de tre maritime klubber i nærområdet: Hadsund Roklub, Hadsund Sejlklub og Sportsdykkerklubben Cimbrerne. Det er også disse klubber, der skal garantere kapital til at dække et eventuelt underskud, og festivalkomiteen vil ikke tage ansvaret for at koste klubberne penge.

- Der har ikke været underskud endnu, men omsætningen har været dalende siden starten, siger Knud Erik Jensen.