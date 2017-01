BRØNDERSLEV: Elever fra de Nordjyske Kultur- og Musikskoler får i weekenden 13.-15. januar 2017 mulighed for at møde og blive dirigeret/undervist af den verdenskendte dirigent Bruno Campo.

- I weekenden fra fredag 13. januar til søndag 15. januar er NordjyllandsUngdomsSymfoniorkester - kaldet NUS - sammen med 20 unge musikere fra Musiksak, et orkester fra Aarhus, samlet på Brønderslev Gymnasium, hvor de skal spille sammen under ledelse af den dygtige dirigent Bruno Campo, fortæller souschef i Brønderslev Kulturskole, Susanne Laub Elling.

NUS er at orkestersamarbejde mellem de 11 Musik- og Kulturskoler i Region Nordjylland og er støttet af "Den regionale Kulturaftale".

Der holdes tre årlige stævner i NUS-regi og denne gang er det atter Kulturskolen Brønderslev Kommune, der er værtsskole for arrangementet.

Stævnet starter allerede fredag eftermiddag, hvor der afholdes orkester- og gruppeprøver til ud på aftenen. Prøverne fortsætter hele lørdagen samt søndag formiddag og stævnet slutter kl. 14.00 af med en koncert i salen på Brønderslev Gymnasium.

Bruno Campo er opvokset i Guatemala i Latinamerika og begyndte allerede at dirigere som 14-årig. Bruno Campo har oprettet adskillige orkestre rundt om i verden, der bygger på ideerne fra "El Sistema". "El Sistema" er en musikpædagogisk metode, der er opstået i de fattige dele af Venezuelas hovedstad, Caracas. Formålet med "El Sistema" er at skabe et musikalsk fællesskab, som kan give børn og unge fra socialt og økonomiske dårligt stillede familier, bedre muligheder for at skabe andre løbebaner i deres voksne liv.

I dag bruger Bruno Campo metoden til at engagere børn og bidrage til deres musikglæde. Den fælles oplevelse af at skabe musik sammen, giver børnene gode redskaber til at mødes på tværs af kulturer og baggrund. En anden del af El Sistema er, at børn på mange forskellige niveauer kan spille i samme orkester og lære af hinanden. På den måde spredes engagementet og energien i orkesteret med utroligt flotte resultater.

- Alle er meget velkomne til koncerten søndag 15. januar klokken 14, hvortil der er gratis adgang.